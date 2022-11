Expulsão de Afonso Freitas. Sporting 0-0 Vitória SC (1.ª parte)

© Filipe Amorim/Global Imagens

O Estádio José Alvalade é o palco do encontro, este sábado, entre o Sporting e o Vitória SC, a contar para a 12.ª jornada da I Liga.

Os leões chegam a este jogo numa série de três jogos sem ganhar: um empate frente ao Tottenham, para a Liga dos Campeões, uma derrota para o campeonato frente ao Arouca e um novo desaire na Europa, frente ao Eintracht Frankfurt, que confirmou a saída da equipa leonina da Champions.

O Vitória SC, por sua vez, vem da sua melhor sequência em toda a temporada. Os triunfos frente a Paços de Ferreira, Boavista e FC Famalicão ajudaram os vitorianos a dar um salto na classificação, para o quarto lugar, inclusive à frente do Sporting, que se encontra em sexto.

Rúben Amorim mexeu no onze inicial, voltando a apostar em Matheus Reis no eixo da defesa, Nazinho substituiu o lesionado Nuno Santos e Pedro Gonçalves também voltou a ser opção do técnico leonino.

O Sporting, desde o pontapé de saída, não parecia tirar os olhos da baliza de Bruno Varela. A defesa dos vitorianos teve de se esforçar para afastar o perigo de um par de oportunidades perigosas por parte dos verdes e brancos.

Após algumas oportunidades leoninas, o Vitória SC, através de Nélson da Luz, com um remate forte e Villanueva, num canto, também se aproximou do golo. Ainda assim, as redes teimavam em não querer abanar em ambos os eixos do campo.

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Sebastian Coates, Matheus Reis, Pedro Porro, Morita, Ugarte e Flávio Nazinho; Pedro Gonçalves, Paulinho e Arthur

Onze do Vitória SC: Bruno Varela; André Amaro, Ibrahima Bamba e Mikel Villanueva; Zé Carlos, André André, Tiago Silva e Afonso; Nélson da Luz, Anderson e Johnston

Suplentes do Sporting: Franco Israel, St. Juste, Sotiris, Edwards, Rochinha, Trincão, Ricardo Esgaio, José Marsà e Dário Essugo

Suplentes do Vitória SC: Celton Biai, Lameiras, Jota, André Silva, Ryoya, Bruno Gaspar, Dani Silva, Tounkara e Janvier