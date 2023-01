Conheça os onzes de Sporting e Vizela

© Miguel Pereira/Global Imagens (arquivo)

Depois da derrota na Madeira, frente ao Marítimo, e do empate na Luz, frente ao Benfica, o Sporting tenta esta sexta-feira voltar às vitórias no campeonato num jogo em que recebe o Vizela. A oito pontos do SC Braga, segundo classificado, e a sete do FC Porto, que é terceiro, os leões precisam de pontuar para voltar a estar perto da Liga dos Campeões.

O Vizela chega a Alvalade após uma vitória sobre o Marítimo e a ocupar o oitavo lugar, com 21 pontos.

Onze do Sporting: Adán, Matheus Reis, Coates, Gonçalo Inácio, Porro, Ugarte, Pote, Nuno Santos, Edwards, Trincão e Paulinho

Onze do Vizela: Buntic, Kiki, Bruno Wilson, Anderson, Aidara, Guzzo, Igor Julião, Kiko Bondoso, Nuno Moreira, Samu e Osmajic

O jogo é arbitrado por Rui Costa, auxiliado por João Bessa Silva e Carlos Martins. No VAR está Bruno Esteves.

Suplentes do Sporting: Israel, St. Juste, Morita, Rochinha, Tanlongo, Arthur, Esgaio, Marsà e Chermiti

Suplentes do Vizela: Luiz Felipe, Schmidt, Matheus Pereira, Lacava, Mendez, Zohi, Rashid, Tomás e Etim