O Sporting deslocou-se, este domingo, a Barcelos para defrontar o Varzim, que recebeu os leões em casa emprestada para a 3.ª pré-eliminatória da Taça de Portugal. A exibição pouco convincente dos verdes e brancos embateu no atrevimento varzinista, que culminou com a vitória e a surpresa dos lobos do mar, que venceram por uma bola a zero.

Para a viagem até ao norte de Portugal, Rúben Amorim deixou Ricardo Esgaio na casa de partida. Além do lateral, ficaram de fora do onze inicial Sebastian Coates, por lesão, Manuel Ugarte e Pedro Gonçalves e entraram José Marsà, Pedro Porro, Sotiris e Paulinho.

A defesa dos poveiros percebeu para o que vinha logo desde o apito inicial. O sufoco dos leoninos não tinha fim e a equipa que adotou o Municipal de Barcelos como a sua casa resistia como podia às diversas investidas dos lisboetas.

O sentido único da partida foi apenas revertido aos 20 minutos. Com recurso à qualidade individual, os poveiros criaram perigo pelos pés de Léo Teixeira, que foi travado em falta por Francisco Trincão. Na sequência do livre, Paulo Moreira rematou por cima da baliza à guarda de Franco Israel.

Na sequência do lance, a equipa da Póvoa de Varzim acordou e nivelou o relvado para equilibrar as oportunidades de golo. Onyeka ficou a centímetros de finalizar uma boa jogada coletiva do conjunto treinado por Tiago Margarido.

Após um período de atrevimento do Varzim, o domínio voltou a passar para o lado dos leões, com várias chances para inaugurar o marcador. Ao intervalo, ainda assim, continuava tudo igual, com o 0-0 no marcador.

Para a segunda parte, Rúben Amorim recorreu ao banco e fez entrar Pedro Gonçalves, com Sotiris a ser preterido. A chuva também se fez de convidada para a segunda metade, em Barcelos, que prometia golos, ao contrário da primeira.

A abrir os segundos 45 minutos, Nuno Santos, de longe, rematou ao lado da baliza de Ricardo, que estava atento a qualquer aproximação da bola à sua baliza. Pouco depois, em mais uma jogada estudada, o Varzim esteve perto de inaugurar o marcador, com Bruno Bernardo a estar perto do golo.

Na sequência de uma bola parada, os poveiros efetivaram a surpresa em Barcelos. Aos 70 minutos, João Faria apareceu solto na área após um desvio do sportinguista Paulinho a um livre batido pela lateral e os lobos do mar abriram o marcador, surpreendendo os leões.

Até ao final, os leões pressionaram, mas não conseguiram abanar as redes dos varzinistas. Em Barcelos, escreveu-se em tons de dourado uma página de encantar na história do Varzim, da Liga 3, que eliminou o Sporting, um dos grandes do futebol português.

Onze do Varzim: Ricardo, Tito, João Faria, Bruno Bernardo, Tiago Cerveira, Bonilla, Paulo Moreira, Rúben Gonçalves, Joãozinho e Léo Teixeira e Onyeka

Onze do Sporting: Franco Israel, Gonçalo Inácio, Marsà e Matheus Reis; Porro, Morita, Sotiris e Nuno Santos; Trincão, Edwards e Paulinho

Suplentes do Varzim: Tiago Pereira, Guga, Vilela, Latón, Quivira, Diogo Ramalho, Ludovic, Matheus e Gustavo

Suplentes do Sporting: Adán, Ugarte, Rochinha, Fatawu, Pedro Gonçalves, Nazinho, Jovane, Renato Veiga e Diogo Travassos