Vimaranenses tranquilos. Vitória SC 0-0 Benfica (intervalo)

Por Gonçalo Teles 01 Outubro, 2022 • 19:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Benfica, líder invicto do campeonato, visita este sábado o Vitória SC, nono classificado, com dez pontos, em jogo a contar para a jornada 8 da Primeira Liga. Os encarnados vêm de uma goleada de 5-0 sobre o Marítimo, enquanto o último resultado dos vimaranenses foi um empate a dois golos em Arouca.

Em pleno ambiente de festa - o Vitória SC celebrou esta semana cem anos -, nem foi preciso esperar que a bola começasse a rolar para haver espetáculo. Num dos momentos mais intensos da liga até agora, os adeptos vitorianos protagonizaram, em uníssono, um início de jogo que vai ficar na memória coletiva: pirotecnia, fumos, luzes e a história do clube à vista de todos em pleno Dom Afonso Henriques. O sentimento era, logo à partida, de jogo grande.

No campo, o desenho inicial vitoriano era o de uma defesa a cinco, com Bamba a juntar-se a Amaro e Mikel como defesa central e as alas entregues a Zé Carlos e Afonso. No Benfica, nada de (muito) novo: António Silva ao lado de Otamendi e, esta noite, Bah no lugar de Gilberto.

Pouco parecia, ainda assim, resultar para o Benfica em Guimarães. O Vitória respondeu à altura do ambiente lançado pelos adeptos e cedo tomou conta do jogo, praticamente anulando qualquer ataque encarnado. Tanto que, aos 30 minutos, os encarnados ainda não tinham conseguido mostrar quase nada do que os levou a chegar a Guimarães apenas com vitórias. Por outro lado, Jota mostrava com toda a vontade o que levou o Vitória a apostar na sua contratação: vontade e verticalidade não lhe faltavam.

Em cima do intervalo o Benfica lá encontrou o caminho para a baliza, mas sem grande efeito prático. O Vitória também nunca conseguiu tirar dividendos do bom trabalho que ia fazendo, pelo que ao intervalo o resultado era mesmo de 0-0.

Onze do Vitória SC: Bruno Varela, Zé Carlos, Amaro, Bamba, Mikel, Afonso, André André, Tiago Silva, Jota, Nélson da Luz e Anderson

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Florentino, Enzo, João Mário, Rafa, Neres e Gonçalo Ramos

O jogo é arbitrado por Rui Costa, auxiliado por João Bessa Silva e Carlos Martins. No VAR está Luís Ferreira.

Suplentes do Vitória SC: Celton Biai, Lameiras, Safira, Matheus Índio, Ryoya, Dani Silva, Tounkara, Johnston e Janvier

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Gilberto, Aursnes, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Ristic, Brooks, Musa e Draxler