O líder do campeonato português, Benfica, visita o Vizela, 11.º classificado, em jogo a contar para a jornada 22 da Primeira Liga. De volta ao Minho, onde não tem sido feliz, Roger Schmidt apostou esta noite na titularidade de Aursnes ao lado de Florentino, relegando Chiquinho para o banco. Na defesa, promoveu o regresso de Bah e, na frente de ataque, o de Guedes, ainda que com uma nuance.

O avançado português surgiu encostado ao corredor esquerdo do ataque encarnado, sendo Neres a tomar conta do corredor central nas costas de Ramos. Foi deste triângulo que surgiu a primeira grande oportunidade de golo quando, aos 14', Neres lançou Guedes na esquerda, que conduziu até ao interior da grande área. Soltou a bola para a corrida de Ramos, que viu Buntic defender o remate de primeira.

Resolvido o susto, não foi preciso muito mais tempo para se ouvir um coro de assobios em Vizela. Osmajic fugiu em velocidade e foi parado por Otamendi em falta. Nuno Almeida mostrou o amarelo, mas os da casa queriam mais por entenderem que o argentino era o último homem da linha defensiva e devia, por isso, ser expulso. Acabou por ver-se mesmo um cartão vermelho, mas para o banco liderado por Tulipa.

O passe para as costas da defesa do Benfica repetiu-se duas vezes aos até 25' e, se a primeira foi resolvida por António Silva, na segunda teve de ser Vlachodimos a aplicar-se. Kiko Bondoso fugiu entre Bah e Otamendi e rematou rasteiro e cruzado para o greco-alemão defender com a perna esquerda.

E se tudo correu bem dessa vez, quase tudo correu mal nem dez minutos depois. António Silva atrasou a bola para Vlachodimos, que decidiu receber a bola com o peito para imediatamente falhar o controlo com o pé esquerdo. Osmajic acabou por ficar com o esférico de forma tão surpreendente que mal conseguiu enquadrar-se para rematar, isto apesar de estar à porta da pequena área. Contas feitas, sobrou um calafrio para o guardião do Benfica, que sorriria pouco depois.

Um ataque organizado do Vizela na grande área do Benfica acabou por tornar-se num contra-ataque das águias que, em dois passes e com a condução de Guedes, chegaram à grande área minhota. Depois de um ressalto, a bola acabou nos pés de Neres, que cruzou para João Mário: sozinho e na passada, rematou rasteiro para o 1-0 no fecho da primeira parte.

A resposta do Vizela surgiu logo nos primeiros momentos da segunda parte, com Vlachodimos novamente obrigado a aplicar-se para evitar o que seria o golo do empate. Era apenas o início de mais pressão dos minhotos, que dois minutos depois já estavam de novo na grande área do Benfica após erro de Otamendi e com ainda mais perigo: Nuno Moreira rematou, Vlachodimos defendeu de novo e a bola sobrou para o português, que cruzou para Osmajic. Pressionado por Bah atirou para fora, mas ficou a pedir-se penálti.

Ora, uma vez mais, valeu ao Benfica Vlachodimos, mas agora com a ajuda do poste. Aos 64', o Vizela voltou a entrar na grande área do Benfica e, depois de ter visto um remate ir bater na trave - novamente Osmajic -, o guarda-redes encarnado fez a "mancha" sobre Kiko Bondoso, que rematou ao poste.

Tulipa não contava tirar o pé do acelerador e foi lançando as opções que tinha no banco: primeiro Lacava e Ortiz, depois Mendez, e for fim Matheus Pereira e Etim, tudo isto em 15 minutos.

Onze do Vizela: Buntic, Bruno Wilson, Anderson, Igor Julião, Kiki, Claudemir, Guzzo, Nuno Moreira, Samu, Kiko Bondoso e Osmajic

Onze do Benfica: Vlachodimos, Bah, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Florentino, Aursnes, Neres, Guedes, João Mário e Gonçalo Ramos

O jogo é arbitrado por Nuno Almeida, auxiliado por André Campos e Pedro Felisberto. No VAR está António Nobre.

Suplentes do Vizela: Luiz Felipe, Ivanildo Fernandes, Matheus Pereira, Lacava, Mendez, Rashid, Ortiz, Tomás e Etim

Suplentes do Benfica: Samuel Soares, Gilberto, Lucas Veríssimo, Tengstedt, Chiquinho, Rafa, Musa, João Neves e Morato