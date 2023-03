Conheça os onzes de Vizela e SC Braga

© Gonçalo Delgado/Global Imagens (arquivo)

O SC Braga tenta este sábado, na visita ao Vizela, manter a diferença pontual para o FC Porto na Primeira Liga. Os bracarenses chegam a esta ronda no terceiro lugar, com 52 pontos, a cinco do FC Porto, que na sexta-feira derrotou Estoril Praia, por 3-2, enquanto o Vizela é nono, com 29.

Onze do Vizela: Buntic, Kiko Bondoso, Ivanildo Fernandes, Anderson, Kiki, Claudemir, Guzzo, Samu, Tomás, Nuno Moreira e Osmajic

Onze do SC Braga: Matheus, Victor Gomez, Serdar, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, André Horta, Medeiros, Bruma, Ricardo Horta e Abel Ruiz

O jogo é arbitrado por Artur Soares Dias, assistido por Paulo Soares e Pedro Ribeiro. No VAR está Rui Oliveira.

Suplentes do Vizela: Luiz Felipe, Matheus Pereira, Matias Lacava, Mendez, Rashid, Aidara, Pedro Ortiz, Alvarado e Etim

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Alvaro Djaló, Mendes, Racic, Pizzi, Banza, Borja, Fonseca e Castro