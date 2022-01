Bragança aumenta a vantagem. Vizela 0-2 Sporting (2..ª parte)

Por Clara Maria Oliveira 16 Janeiro, 2022 • 17:02 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting, segundo classificado do campeonato com 44 pontos, visita o Vizela este domingo a partir das 18h00. Depois de terem perdido pela primeira vez no campeonato na última jornada, na visita ao Santa Clara, os leões procuram regressar aos triunfos frente ao 14.º classificado do campeonato, que também vem de uma derrota na prova, e tem 16 pontos.

Os instantes iniciais do encontro ficaram marcados pela intensidade da pressão da linha avançada da equipa minhota. O primeiro amarelo do jogo saiu do bolso de Fábio Veríssimo aos três minutos, após falta de Sebastian Coates sobre Schettine, depois de uma perda de bola do central do Sporting.

Pouco depois, com mais uma bola perdida pelos leões a meio-campo, foi o Vizela a ter a primeira oportunidade do jogo, com Ádan a ser obrigado a defender um remate de Francis Cann.

Após um começo fulgurante da equipa minhota, o Sporting começou aos poucos a reagir e a controlar a posse de bola, mas ainda sem ocasiões de perigo para a baliza de Pedro Silva.

Aos 28 minutos, Pote marcou pela quinta vez na I Liga, depois de nove jogos sem marcar. Paulinho apareceu a pressionar no flanco direito, recuperou a posse para os leões, serviu Pablo Sarabia e o espanhol encontrou Pote que, no meio da defesa do Vizela, recepcionou a bola e rematou em arco, sem hipóteses de defesa para o guardião do Vizela.

Após o primeiro golo, o Sporting passou a dominar o jogo e aumentou a vantagem. Aos 42 minutos, Sarabia lançou Esgaio em velocidade, o lateral descobriu novamente os pés do avançado espanhol, que colocou a bola na área, onde encontrou Nuno Santos e este amorteceu a bola para que Daniel Bragança rematasse para o fundo das redes adversárias. Ao intervalo, o marcador mostrava o 0-2, favorável aos verde e brancos.

Onze do Vizela: Pedro Silva; Koffi, Aidara, Kiki Afonso, Richard Ofori; Zag; Claudemir, Álex Mendez, Cann, Kiko Bondoso e Schettine

Onze do Sporting: Adán; Gonçalo Inácio, Sebastian Coates e Matheus Reis; Ricardo Esgaio, Palhinha, Daniel Bragança e Nuno Santos; Pote, Pablo Sarabia e Paulinho

Em caso de vitória, a equipa de Rúben Amorim pode deixar o Benfica a seis pontos, depois do empate das águias frente ao Moreirense.

O jogo é apitado por Fábio Veríssimo, assistido por Pedro Mota e Pedro Martins. No VAR está António Nobre.

Suplentes do Vizela: Charles, Raphael Guzzo, Cassiano, Igor Julião, Maviram, Nuno Moreira, Ventura, Tomás Silva e Etim

Suplentes do Sporting: João Virgínia, Feddal, Bruno Tabata, Matheus Nunes, Neto, Ugarte, Vinagre, Tiago Tomás e Gonçalo Esteves.