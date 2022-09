© Miguel A. Lopes/Lusa

O final de tarde e início de noite desta sexta-feira é marcado por muito futebol nos dois eixos da Segunda Circular, na cidade de Lisboa. Primeiro, os adeptos foram convocados ao Estádio da Luz para o encontro entre o Benfica e o Vizela, a contar para a quinta jornada da I Liga.

Ainda sem os reforços do último dia do mercado de transferências, Draxler e John Brooks, os encarnados apresentaram-se com o jovem defesa-central António Silva no lugar do lesionado Morato. Gilberto voltou ao onze, após ter sido rendido por Bah no encontro passado, frente ao Paços de Ferreira.

Desde o primeiro minuto em que pisaram o relvado, a orquestra de Roger Schmidt pegou na batuta do encontro e começou a criar ocasiões de golo. Aos 10', Gonçalo Ramos apareceu para cabecear entre os centrais minhotos e ainda abanou com a trave da baliza norte da Luz.

Quem não marca, fica exposto à possibilidade de sofrer,e foi o que aconteceu. O Vizela, numa transição ofensiva atrevida, chegou à vantagem no recinto do líder da I Liga. Kiko Bondoso recebeu a bola no meio-campo, na ressaca de um lance de ataque dos encarnados e, com um passe em profundidade, encontrou o avançado Osmajic, que correu até à entrada da área, superiorizou-se à defesa do Benfica e rematou para o 0-1.

A perseguição ao prejuízo por parte das águias começou logo após o tento vizelense. Antes de cair o pano da primeira parte e, na sequência de um livre de João Mário, Gonçalo Ramos voltou a aparecer para cabecear, mas a bola voltou a embater nos ferros, desta vez, no poste direito da baliza de Buntic.

Onze do Benfica: Odysseas, Gilberto, Otamendi, António Silva, Grimaldo, Florentino, Enzo, Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos

Onze do Vizela: Buntic, Nuno Moreira, Bruno Wilson, Anderson, Kiki, Guzzo, Tomás, Mendez, Kiko Bondoso, Samu e Osmajic

Suplentes do Benfica: Helton Leite, Bah, Aursnes, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Ristic, Musa, Henrique Araújo e Paulo Bernardo

Suplentes do Vizela: Luiz Felipe, Ivanildo, Claudemir, Igor Julião, Diego Rosa, Zohi, Rashid, Sarmiento e Alvarado