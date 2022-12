Conheça os onzes do Chaves-FC Porto

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição © Ivan Del Val/Global Imagens

O FC Porto procura esta quinta-feira recuperar da entrada em falso na Taça da Liga, na visita ao Desportivo de Chaves, num jogo da segunda jornada do Grupo A da prova, que o campeão nacional nunca venceu.

Onze do Chaves: Paulo Vítor; João Correia, Queirós, Steven Vitória e Sandro Cruz; Guima, Euller e Obiora; Luther Singh, João Teixeira e Hector.

Onze do FC Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Pepê, Uribe, Grujic e Galeno; Namaso e Toni Martínez.

Suplentes do Chaves: Gonçalo Pinto, Bruno Langa, Sarr, Abass Issah, Juninho, Edu, Jonny Arriba, Benny e Jô Batista.

Suplentes do FC Porto: Samuel Portugal, David Carmo, Rodrigo Conceição, Bernardo Folha, André Franco, Gonçalo Borges, Taremi, Evanilson e Taremi.

Os azuis e brancos foram surpreendidos na estreia pelo Mafra, que alinha na II Liga e chegou ao intervalo a vencer por 2-0, antes de o FC Porto minimizar os danos e estabelecer a igualdade 2-2, num grupo em que os três jogos realizados terminaram empatados.

Para a partida, com início às 19h00, em Chaves, o treinador dos dragões, Sérgio Conceição, não poderá com Diogo Costa, Pepe e Otávio, que estão a representar Portugal no Mundial2022, enquanto Zaidu, Stephen Eustáquio, Evanilson e Veron estão lesionados.