Al Musrati inaugura marcador. Estoril 0-1 Braga (1.ª parte)

O Sporting de Braga pode igualar este sábado o FC Porto na segunda posição da I Liga, na 10.ª jornada. Os minhotos, terceiros posicionados, interromperam, com um triunfo sofrido frente ao Felgueiras (Liga 3), na Taça, uma série de quatro jogos sem vencer (três derrotas e um empate), visitando o Estoril Praia, oitavo, que não perde há quatro encontros para a I Liga.

Em caso de triunfo, os bracarenses igualam pontualmente o FC Porto, embora se mantenham na terceira posição, por os dragões terem vantagem no confronto direto.

Começou o jogo no Estoril. No primeiro minuto de jogo, o Braga está a passar por dificuldades. A equipa de Nelson Veríssimo está muito melhor com a bola. Aos 9 minutos, os minhotos ganham um canto após um remate de Abel Ruiz.

Na sequência desta bola parada, com um remate fortíssimo, Al Musrati inaugurou o marcador. A bola entrou junto ao poste depois de uma grande defesa de Dani Figueira. O guardião do Estoril ainda se esticou, mas já não conseguiu parar o esférico. Está na frente a equipa arsenalista.

Onze do Estoril: Dani Figueira; Tiago Santos, Lucas Áfrico, Pedro Álvaro e Joãozinho; Lea Siliki e Rosier; Rodrigo Martins, João Carvalho e Serginho; Erison Danilo.

Onze do Braga: Fabiano, Paulo Oliveira, Tormena e Sequeira; Iuri Medeiros, Castro, Al Musrati e Ricardo Horta; Vitinha e Abel Ruiz.

Suplentes do Estoril: Pedro Silva, Delos, Ndiaye, Benchimol, Mexer, João Carlos, Tiago Araújo, Gonçalo Esteves e Dele

Suplentes do Braga: Tiago Sá, Victor Gomez, Rodrigo Gomes, André Horta, Alvaro Djaló, Diego Lainez, Racic, Banza e Bruno Rodrigues.