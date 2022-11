Conheça os onzes do FC Porto-Atlético de Madrid

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto © Stephanie Lecocq/EPA

Por Cátia Carmo 01 Novembro, 2022 • 16:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O FC Porto entra em campo esta terça-feira para receber o Atlético de Madrid num jogo da sexta e última jornada do Grupo B, da Liga dos Campeões, que servirá, sobretudo, para ajudar a definir, com o Club Brugge, o vencedor da poule.

A partida tem início às 17h45, no Estádio do Dragão, no Porto. Os dragões discutem o primeiro lugar do grupo com os belgas do Club Brugge, que chegam à sexta jornada, em que visitam o Bayer Leverkusen, com dez pontos, mais um do que os dragões, enquanto os espanhóis e alemães tentam fechar no terceiro lugar, de acesso ao play-off da Liga Europa.

O jogo será dirigido pelo árbitro italiano Daniele Orsato.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Pepê, Fábio Cardoso, Marcano e Zaidu; Otávio, Grujic, Eustáquio e Galeno; Taremi e Evanilson.

Onze do Atlético de Madrid: Oblak, Molina, Savic, Giménez e Reinildo; De Paul, Witsel e Saúl; Félix, Griezmann e Correa.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Samuel Portugal, Rodrigo Conceição, Danny Loader, André Franco, Wendell, João Mário, Bruno Costa, Toni Martínez, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.

Suplentes do Atlético de Madrid: Grbic, Sergio Mestre, Reguilón, Kondogbia, Matheus Cunha, Felipe, Morata, Carrasco, Hermoso, Sergio Diez e Barrios.