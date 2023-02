Conheça os onzes do FC Porto-Rio Ave

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição © Pedro Rocha / Global Imagens

O FC Porto procura este sábado impor-se na receção ao Rio Ave, num jogo da 21.ª jornada da I Liga, o que permitirá ao campeão português reduzir, provisoriamente, para dois pontos o atraso para o líder Benfica.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; André Franco, Grujic, Eustáquio e Pepê; Taremi e Toni Martínez

Onze do Rio Ave: Jhonatan; Pantalon, Aderllan Santos e Josué Sá; Costinha, João Graça, Samaris, Guga e Fábio Ronaldo; André Pereira e Boateng.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, David Carmo, Zaidu, Rodrigo Conceição, Namaso, Fernando Andrade, Vasco Sousa, Gonçalo Borges e Bernardo Folha.

Suplentes do Rio Ave: Magrão, Miguel Nóbrega, Patrick William, Ruiz, Miguel Baeza, Sávio, Ukra, Hernâni e Paulo Vítor.

A equipa portuense tenta pressionar o rival lisboeta, que tem uma vantagem de cinco pontos e apenas entra em campo na segunda-feira, frente ao Boavista, mas, para isso, terá de bater o Rio Ave, uma das duas equipas pelas quais foi derrotado na primeira volta - a par do Benfica -, por 3-1.

Os dragões estão, em contrapartida, sob a ameaça do Sporting de Braga, terceiro colocado, a dois pontos dos dragões, que recebe no domingo o Arouca, enquanto o Sporting, quarto, a oito pontos dos minhotos, visita na segunda-feira o Desportivo de Chaves, horas antes do Benfica-Boavista.