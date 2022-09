Conheça os onzes do FC Porto-SC Braga

© Pedro Correia/Global Imagens

FC Porto e SC Braga encontram-se esta noite no estádio do Dragão para uma partida que coloca frente a frente o segundo e terceiro classificados do campeonato. Os bracarenses ainda não conheceram o sabor da derrota nesta edição da Primeira Liga e procuram defender o segundo lugar, que ocupam com uma vantagem de três pontos sobre os dragões.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Rodrigo Conceição, Pepe, Carmo, Wendell, Bruno Costa, Uribe, Eustáquio, Taremi e Evanílson

Onze do SC Braga: Matheus, Fabiano, Tormena, Niakaté, Sequeira, Al Musrati, André Horta, Ricardo Horta, Medeiros, Banza e Vitinha

O jogo é arbitrado por Artur Soares Dias, auxiliado por Rui Licínio e Paulo Soares. No VAR está Hugo Miguel.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Veron, Zaidu, Galeno, Grujic, Namaso, Otávio e Toni Martínez

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Victor Gomez, Rodrigo Gomes, Abel Ruiz, Alvaro Djaló, Paulo Oliveira, Diego Lainez, Racic e Castro