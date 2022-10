Conheça os onzes do PSG-Benfica

O treinador do Benfica, Roger Schmidt © Pedro Rocha / Global Imagens

Por TSF 11 Outubro, 2022 • 18:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Benfica e Paris Saint-Germain reencontram-se esta terça-feira na quarta jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, na capital francesa, onde uma das equipas pode selar o apuramento para os oitavos de final, caso vença e a Juventus não pontue.

Menos de uma semana depois do empate 1-1, em Lisboa, Benfica e Paris Saint-Germain voltam a defrontar-se, a partir das 20h00, no Parque dos Príncipes, onde os campeões franceses vão surgir desfalcados do argentino Lionel Messi, autor do golo na Luz, e dos portugueses Nuno Mendes e Renato Sanches, todos por lesão.

O jogo entre Paris Saint-Germain e Benfica está marcado para as 21h00 locais (20h00 em Lisboa), em Paris, numa partida que vai ser arbitrada pelo inglês Michael Oliver.

Onze do PSG: Donnarumma, Hakimi, Ramos, Marquinhos, Danilo, Bernat, Verratti, Vitinha, Sarabia, Mbappé e Neymar.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Otamendi e Grimaldo; Florentino, Enzo Fernández e Aursnes; Rafa, Gonçalo Ramos e João Mário.

Suplentes do PSG:

Suplentes do Benfica: