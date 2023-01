Por Cátia Carmo 21 Janeiro, 2023 • 16:54 Partilhar este artigo Facebook

O líder Benfica venceu este sábado em casa do Santa Clara, por 3-0, num jogo da 17.ª jornada da I Liga, mantendo a vantagem de quatro pontos para o Braga, segundo classificado.

Ainda o marcador não contava dez minutos quando um cruzamento de régua e esquadro de Enzo encontrava a cabeça da Aursnes. O norueguês apareceu bem nas costas dos centrais açorianos e inaugurou o marcador.

Sete minutos depois foi a vez de Gonçalo Ramos fazer o gosto ao pé. Grimaldo cruzou rasteiro e o avançado só teve de encostar para o fundo da baliza açoriana.

Já perto do final do jogo, aos 81 minutos, Gonçalo Guedes garante uma reestreia feliz com a camisola encarnada. Assistido por Enzo dentro da área, o extremo trabalhou bem e marcou o terceiro do Benfica. A bola ainda sofreu um desvio, mas o remate já ia na direção da baliza.

Com o quarto jogo seguido sem vencer e sem marcar golos, o Santa Clara continua com 14 pontos e está no 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção.

Aos 9 minutos, Aursnes não desperdiça a primeira oportunidade de golo após uma grande combinação coletiva. Enzo cruzou, o norueguês apareceu e, de cabeça, bateu Gabriel Batista. É a estreia de Aursnes a marcar pelo Benfica.

Quatro minutos depois, João Mário faz um remate fora da área, mas a bola passa por cima da baliza. Aos 15 minutos, Gonçalo Ramos regressa aos golos após uma excelente triangulação entre Enzo, Grimaldo e o internacional português. É o 12.º golo de Gonçalo Ramos esta temporada e a 7.ª assistência de Grimaldo.

Numa tentativa de resposta, o Santa Clara sai em velocidade, aos 19 minutos, e Gabriel Silva, num frente a frente com Vlachodimos descaído para a direita, rematou ao lado. Aos 26 minutos, Bah fez um bom cruzamento para Draxler que, à boca da baliza, rematou ao lado.

Aos 40 minutos, o Santa Clara tem uma boa oportunidade, mas Bruno Almeida não conseguiu acertar no alvo. O árbitro dá um minuto de compensação antes do intervalo. Ainda antes do intervalo, Draxler remata para uma defesa incompleta de Grabriel Batista. Gonçalo Ramos insiste, mas a bola passa à frente da baliza, sem ninguém para desviar e fazer o golo.

Intervalo nos Açores.

Recomeçou o jogo. Aursnes vê cartão amarelo nos primeiros cinco minutos do segundo tempo. Aos 57 minutos, Gabriel Silva tenta o remate, mas a defesa do Benfica consegue cortar. É canto para os açorianos. Quatro minutos depois, Florentino entra na grande área do Santa Clara. Passa para Draxler e a bola sobra para Aursnes, mas acaba portada para a linha final. O árbitro assinala fora de jogo ao jogador do Benfica.

Gonçalo Guedes estreia-se novamente pelo Benfica, ao minuto 64. Entra para o lugar de Florentino Luís. Mas Aursnes também cede o lugar a David Neres. Três minutos depois, António Silva, posicionado em cima da linha de baliza, corta de cabeça aquele que seria um golo certo de Gabriel Silva.

O Benfica está a deixar o Santa Clara aparecer mais na partida. Aos 76 minutos, Neres não finaliza bem e desperdiça uma boa oportunidade para fazer o terceiro. Aos 80 minutos, Gonçalo Guedes marca o regresso às águias da melhor forma, com um golo. Está feito o 3-0.

Substituição na equipa do Benfica aos 89 minutos. Sai Gonçalo Ramos e entra Musa. O árbitro dá quatro minutos de compensação. Terminou o jogo!

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista; Calila, Boateng, Ítalo e Paulo Henrique; Adriano e Misao; Gabriel Silva, Bruno Almeida, Matheus Araújo; Matheus Babi.

Onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, António Silva, Morato, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, Aursnes, João Mário, Draxler e Gonçalo Ramos.

Suplentes do Santa Clara: Ricardo Fernandes, Quintillà, Paulo Eduardo, Jordão, Ricardinho, Costinha, Rildo, Bobsin, Tagawa.

Suplentes do Benfica: Samuel Soares; Gilberto, Lucas Veríssimo, David Neres, Gonçalo Guedes, Chiquinho, Gil Dias, Musa e João Neves.