O Sporting de Braga joga esta quarta-feira no reduto do Sporting, no fecho da 18.ª jornada da I Liga, em busca de encurtar distâncias para o líder Benfica. Em Alvalade, a divulgação dos onzes iniciais revelou que Chermiti faz esta noite a estreia a titular pelo Sporting, enquanto os bracarenses regressam a uma estrutura com três defesas centrais.

Ora, não foi nem de um avançado, nem de um defesa que chegou o primeiro golo da noite em Alvalade. Nuno Santos bateu um pontapé de canto à esquerda e encontrou St. Juste ao segundo poste. O neerlandês desviou para Morita que, perante a saída de Matheus, atirou para o 1-0.

Marcado o primeiro golo da noite, foi tempo do Sporting soltar-se. Depois de terem tido de lidar com algumas investidas bracarenses nos primeiros dez minutos de jogo, os leões respiraram fundo e confiaram na posse de bola. Ugarte ia sendo o pêndulo de um jogo que, órfão do vaivém Porro, se tornou mais ponderado.

Onze do Sporting: Adán, St. Juste, Coates, Gonçalo Inácio, Esgaio, Ugarte, Morita, Nuno Santos, Edwards, Pote e Chermiti

Onze do SC Braga: Matheus, Victor Gomez, Tormena, Niakaté, Paulo Oliveira, Sequeira, Al Musrati, Racic, Medeiros, Abel Ruiz e Banza

Suplentes do Sporting: Israel, Matheus Reis, Sotiris, Neto, Rochinha, Trincão, Fatawu, Tanlongo e Arthur

Suplentes do SC Braga: Tiago Sá, Serdar, Rodrigo Gomes, André Horta, Alvaro Djaló, Mendes, Pizzi, Borja e Castro

Depois do triunfo do Benfica em Arouca (3-0), na terça-feira, os líderes do campeonato dispararam para 50 pontos, com mais dois jogos do que os três mais diretos perseguidores, deixando os minhotos a 10, no segundo lugar, a precisar de vencer para manter distâncias.

Os leões, por seu lado, vêm da derrota na final da Taça da Liga (2-0), perante o FC Porto, e da perda do espanhol Pedro Porro para o Tottenham, colmatada, em termos de aquisições, pela chegada do compatriota Héctor Bellerín, por empréstimo do FC Barcelona, além do defesa-central Ousmane Diomandé.