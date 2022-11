Kolo Muani faz o golo da cambalhota. Sporting 1-2 Eintracht (2.ª parte)

Por Cátia Carmo 01 Novembro, 2022 • 18:56 Partilhar este artigo Facebook

O primeiro golo dos leões surgiu antes do intervalo, aos 39 minutos. Pote e Ugarte roubaram a bola na saída dos alemães. Edwards foi à linha e deu para trás para o cruzamento de Ugarte. Um defesa desviou e, ao segundo poste, Arthur Gomes rematou em jeito e bateu Trapp.

Já na segunda parte, aos 60 minutos, Coates tocou a bola com a mão, mas o árbitro assinalou penálti por uma possível falta sobre um central da equipa alemã. Chamado a converter a grande penalidade, o japonês Kamada não desperdiçou e fez o seu terceiro golo na prova.

Começa o Sporting-Eintracht Frankfurt. Nos primeiros minutos, pressão alta dos leões, a dificultar a saída de bola dos alemães. Aos 11 minutos, Porro interceta um cruzamento e cede canto. Dez minutos depois, novamente Porro. Desta vez a fazer um cruzamento perigoso para Paulinho, que não consegue o desvio. Depois é assinalado fora de jogo.

Ao minuto 30, Nuno Santos fica muito queixono. Leva as mãos à cabeça depois de intercetar um cruzamento de Kamada. O pé torceu ao intercetar a bola e quando assentou no chão fez uma entorse. O jogador está com muitas dores e terá de ser assistido. Dois minutos depois, o jogador teve mesmo de ser substituído por Matheus Reis. A lesão de Nuno Santos é no pé direito e a situação deixou Rúben Amorim visivelmente chateado.

À beira do intervalo, aos 39 minutos, Arthur Gomes inaugura o marcador com um remate de primeira. O jogador nunca tinha sito titular na Champions.

O golo despertou o entusiasmo dos adeptos em Alvalade. O árbitro dá dois minutos de compensação. Agora, o árbitro esloveno Slavko Vincic apita para o intervalo.

É o Sporting quem sai com a bola nesta segunda parte. Grande ambiente nas bancadas, com cânticos dos adeptos portugueses e alemães. Aos 55 minutos, St. Juste interceta na defesa, abre para Paulinho e sai disparado, mas o atacante não devolve, tenta servir Edwards na esquerda e falha o passe.

Há penálti em Alvalade a favorecer o Eintracht aos 59 minutos, enquanto os jogadores do Sporting protestam. O japonês Kamada é chamado para converter. Bateu e não falhou. Está feito o empate. Os alemães ganham uma nova esperança na luta pelos oitavos de final.

Aos 67 minutos, pedia-se novo penálti contra o Sporting, mas o árbitro nada assinalou. O Eintracht está a pressionar os leões. Quatro minutos depois, Kolo Muani faz o golo da cambalhota com um remate forte e cruzado. A defensiva do Sporting estava completamente encolhida.

Trincão sofre uma falta, aos 75 minutos, cujo livre pode levar perigo à baliza alemã. É Porro quem vai bater. A bola foi cruzada para a marca de penálti, para Coates, mas a defensiva do Eintracht afastou o perigo.

Onze do Sporting: Adán; St. Juste, Coates e Inácio; Porro, Pedro Gonçalves, Ugarte e Nuno Santos; Arthur Gomes, Paulinho e Edwards

Onze do Eintracht: Trapp; Tuta, Jakic e Ndicka; Dina Ebimbe, Kamada, Sow e Pellegrini; Lindstrom, Gotze e Kolo Muani

Suplentes do Sporting: Franco Israel, Matheus Reis, Esgaio, Marsà, Nazinho, Alexandropoulos, Mateus Fernandes, Dário Essugo, Rochinha, Trincão, Fatawu, Jovane

Suplentes do Eintracht: Grahl, Ramaj, Onguéné, Smolcic, Rode, Chandler, Alidou, Borré, Alario, Knauff