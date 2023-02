Conhecidos finalistas do Prémio Puskas. Veja os três candidatos a melhor golo de 2022

Por TSF 10 Fev, 2023 • 12:26

A FIFA revelou nesta sexta-feira os três candidatos finalistas ao prémio Puskas para o melhor golo de 2022. Os golaços de Richarlison, Payet e Marcin Oleksy são os três finalistas.

Veja os três golos finalistas:

Pela primeira vez, um golo numa competição de futebol adaptado é um dos finalistas. Marcin Oleksy polaco jogador amputado, marcou em novembro um golo que rapidamente se tornou viral:

2⃣0⃣2⃣2⃣ ⚽



CO ZA STRZAŁ CO ZA BOMBA

Trafienie Marcina Oleksego z ostatniego turnieju możemy oglądać godzinami ❗



To jest właśnie PZU Amp Futbol Ekstraklasa pic.twitter.com/P65gUCeoJT - Amp Futbol Polska (@AmpFutbolPolska) November 7, 2022

O pontapé de bicicleta que Richarlison com que marcou pela seleção brasileira frente à Sérvia, no Mundial do Catar, em novembro:

Voted by you and only you:



@richarlison97's bicycle kick is one for the books and your Hyundai Goal Of The Tournament! #HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ZADZr56ds9 - FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 23, 2022

O golo de Dimitri Payet, do Marselha, apontado ao PAOK em abril:

Et si c'était celui-ci, le plus beau but marqué en 2022 #UECL | @dimpayet17 | @OM_Officiel pic.twitter.com/UmWEU2n8qx - L'UEFA (@UEFAcom_fr) December 30, 2022

Os vencedores do melhor golo do ano, assim como os restantes prémios The Best, serão anunciados no dia 27 de fevereiro, uma cerimônia de gala que a FIFA organizará em Paris