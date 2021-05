Conor McGregor é o atleta mais bem pago do mundo. Ultrapassa Messi e Ronaldo

Conor McGregor, lutador da UFC © Harry How / Getty Images/AFP

Por Cátia Carmo 12 Maio, 2021 • 19:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Conor McGregor, lutador da UFC, lidera a lista de atletas mais bem pagos do mundo, divulgada esta quarta-feira pela revista norte-americana Forbes. Só em 2020, ano em que lutou uma única vez, o irlandês de 32 anos arrecadou cerca de 180 milhões de dólares (148 milhões de euros).

Da vitória sobre Donald Cerrone, em janeiro do ano passado, ganhou cerca de 22 milhões de dólares (18 milhões de euros). A maior parte da fortuna de Conor McGregor veio das suas atividades comerciais bem-sucedidas, entre elas a venda da marca de uísque Proper Twelve. Além do lutador só existem outros três atletas que ganharam mais de 100 milhões de dólares (82 milhões de euros) em 2020.

Lionel Messi, futebolista do Barcelona, é o segundo da lista, com lucros de 130 milhões de dólares (107 milhões de euros), seguido do internacional português Cristiano Ronaldo, com 120 milhões de dólares (99 milhões de euros).

O quarterback da equipa de futebol americano Dallas Cowboys, Dak Prescott, ficou em quarto lugar da lista, com 107,5 milhões de dólares (88,7 milhões de euros). Já em quinto está a estrela do basquetebol LeBron James, com 96,5 milhões de dólares (79,6 milhões de euros). Cerca de 65 milhões de dólares (53 milhões de euros) dos ganhos do jogador dos Los Angeles Lakers vieram de patrocínios e outras atividades fora do campo.

Neymar, o avançado brasileiro do Paris Saint-Germain, é o sexto da lista, com 95 milhões de dólares (78 milhões de euros). O tenista suíço Roger Federer, por sua vez, continua no top 10 apesar de ter participado em apenas um torneio em 2020. O 20 vezes campeão em provas do Grand Slam ganhou a maior parte dos seus 90 milhões de dólares (74 milhões de euros) com patrocínios.

O piloto Lewis Hamilton (67 milhões de euros), o jogador de futebol americano Tom Brady (62 milhões de euros) e a estrela da NBA Kevin Durant (61 milhões de euros) completam o top 10 dos desportistas mais bem pagos do ano passado.