Conselho de Arbitragem condena agressão ao árbitro do Salgueiros-Marítimo B por jogador

O Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) condenou este domingo a agressão ao árbitro João Loureiro por um jogador, que levou à interrupção do Salgueiros-Marítimo B, da série B do Campeonato de Portugal.

"O Conselho de Arbitragem da FPF condena veementemente a agressão de que foi vítima o árbitro João Loureiro no decorrer do jogo do Campeonato de Portugal Salgueiros-Marítimo B", pode ler-se na nota deste órgão.

A partida, com policiamento, foi interrompida aos 87 minutos, quando o marcador registava uma igualdade a uma bola no Porto, devido à agressão ao árbitro principal da partida por parte de um jogador da equipa da casa, que tinha sido admoestado com o cartão vermelho.

"O CA repudia todos os episódios de violência nos campos de futebol e lamenta que uma vez mais um árbitro tenha sido vítima de um ato indigno e cobarde. O CA manifesta total solidariedade para com João Loureiro e a equipa de arbitragem presente no jogo", acrescentam.