Conselho de Disciplina arquiva queixas do Benfica contra Sérgio Conceição e Vítor Baía

Sérgio Conceição © Ivan Del Val/Global Imagens

Por Tiago Santos e Rui Oliveira Costa 23 Maio, 2023 • 18:39

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decidiu esta terça-feira arquivar as queixas do Benfica contra Sérgio Conceição e Vítor Baía.

Em causa estavam as participações feitas pelo Benfica e pelo Conselho de Arbitragem contra o treinador e o dirigente portista na sequência das declarações antes do jogo entre águias e dragões no Estádio da Luz. O jogo terminou com uma vitória do FC Porto por 2-1.

Agora, o Conselho de Disciplina comunica que arquivou esses processos "nos termos propostos e elencados pela Comissão de Instrutores da Liga Portugal".

Jorge Nuno Pinto da Costa e o FC Porto também eram visados pelas queixas, mas essas também acabaram arquivadas.