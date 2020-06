Conselho de Disciplina confirma. Alex Telles fora do jogo com o Aves

Alex Telles © LUSA

O pedido de despenalização do lateral brasileiro Alex Telles foi indeferido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O jogador do Futebol Clube do Porto o cartão vermelho, por acumulação de amarelos, no jogo frente ao Marítimo.

O FC Porto apresentou um requerimento para que fosse retirado o segundo amarelo, e consequente castigo por expulsão, ao jogador.

O pedido foi rejeitado e por isso Alex Telles vai cumpri um jogo de suspensão frente ao Desportivo das Aves, último classificado da liga, jogo esta terça-feira às 21h15.