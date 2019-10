Conselho de Disciplina confirma eliminação do Sporting da Taça de Portugal

© Filipe Amorim/Global Imagens

Por TSF 25 Outubro, 2019 • 17:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi arquivada a queixa apresentada pelo Sporting contra o Alverca, em relação ao encontro para a Taça de Portugal, que os leões perderam por 2-0.

Pub Pub

A TSF sabe que o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol deu razão ao clube ribatejano, e os clubes já foram notificados da decisão. O Sporting argumentou que o jogador Luan, expulso por vermelho direto no jogo anterior, não podia jogar na partida seguinte. Contudo, os regulamentos do Campeonato de Portugal, onde joga o Alverca, são diferentes dos das competições profissionais.

Pub Pub

Com esta decisão, confirma-se a passagem do Alverca à 4ª eliminatória da Taça de Portugal. O Sporting fica de fora da competição que venceu no ano passado.