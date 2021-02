Conselho de Disciplina confirma um jogo de castigo para Luis Díaz e Uribe

O FC Porto terminou o jogo com SC Braga reduzido a nove jogadores © LUSA

Por Guilherme de Sousa 12 Fevereiro, 2021 • 19:08

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou esta sexta-feira o castigo de um jogo de suspensão para os jogadores do FC Porto, Luis Díaz e Matheus Uribe.

Ambos foram expulsos no jogo das meias-finais frente ao Sporting de Braga, encontro que mereceu fortes críticas à arbitragem por parte dos dragões.

O administrador da SAD do FC Porto Luís Gonçalves, também expulso, foi castigado com 15 dias de suspensão.

O avançado Luis Díaz viu o cartão vermelho num lance polémico com David Carmo. O jogador do SC Braga lesionou-se com gravidade, tendo sido operado esta sexta-feira com sucesso. Já Uribe foi também expulso pelo árbitro Luís Godinho após um desentendimento com André Horta e Ricardo Esgaio.

Os jogadores falham o jogo da próxima jornada da I Liga frente ao Boavista.

No final do jogo, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, fez uma declaração aos jornalistas, onde pediu serenidade aos adeptos dos dragões, tecendo fortes críticas às arbitragens. "Não nos vergam!", disse o líder portista.