Conselho de Disciplina da FPF instaura processo disciplinar a Pinto da Costa

Pinto da Costa, presidente do FC Porto © José Coelho/Lusa

Por TSF 19 Fevereiro, 2021 • 16:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou, esta sexta-feira, um processo disciplinar ao presidente do FC Porto, Pinto da Costa, por críticas à arbitragem.

"Instauração de processo disciplinar a Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa, por deliberação da Secção Não Profissional, de 12 de fevereiro de 2021, na sequência de participação disciplinar apresentada pela Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, tendo por objeto declarações proferidas a órgãos de comunicação social", pode ler-se no comunicado do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O processo surge depois de, após o jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, em Braga, que terminou empatado a um golo, Pinto da Costa ter ido à sala de imprensa deixar críticas à equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho.

"Basta. Nós vamos dizer aqui solenemente: basta. Queremos paz no futebol, mas não provoquem mais, não brinquem mais com o esforço dos jogadores, do treinador e dos adeptos do FC Porto", disse Pinto da Costa na altura.