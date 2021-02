Conselho de Disciplina instaura processos disciplinares a Sérgio Conceição e Pepe

© Pedro Correia/Global Imagens

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol instaurou processos disciplinares ao treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, e ao jogador Pepe, por críticas à arbitragem do encontro com o Belenenses SAD, informou esta sexta-feira o organismo.

Segundo o comunicado divulgado pelo CD, a abertura dos procedimentos disciplinares surge na sequência de "participações disciplinares apresentadas pelo Conselho de Arbitragem da FPF e da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem através de declarações proferidas a órgãos de comunicação social e redes sociais, bem como em newsletter de clube".

Pelas mesmas razões, o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, também foi alvo de um processo disciplinar.

Após o empate 0-0 no terreno do Belenenses SAD, em 04 de fevereiro, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, lançou duras críticas à equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo, num encontro que ficou marcado pela lesão do portista Nanu, após um choque com o guarda-redes adversário, Kritciuk.

"Vimos uma arbitragem que eu não me lembro de ter visto igual. Um árbitro que está sob uma polémica incrível e vem apitar um jogo que pode ser decisivo para o título. Houve dois jogadores [do Belenenses SAD], em três situações diferentes, que deveriam ter visto segundo amarelo e serem expulsos. O lance do Calila sobre o Corona roça o vermelho direto. É inacreditável como é que ele não expulsa. Um árbitro que vem de uma polémica e o Conselho de Arbitragem mete-o a arbitrar aqui. É inexplicável isto. É revoltante. Este penálti, é penálti em todo o lado do mundo. É involuntário, mas alguém faz penáltis voluntários? É penálti. Hoje, fomos enganados, fomos roubados aqui", afirmou Sérgio Conceição, na flash-interview da Sport TV.

Já o diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, criticou a atuação de Fábio Veríssimo através de publicações no Twitter.

"Um dia vão matar um jogador do FC Porto, mas não vai acontecer nada, porque Fábio Veríssimo vai achar legítima defesa. E o que dizer do critério disciplinar? Nem todos são Palhinhas. A entrada de Calila, que já tinha amarelo, é duríssima, mas para o assistente Sérgio Jesus, ali mesmo à beirinha, nem falta foi. Esta gente não defende o futebol, nem a verdade", escreveu na conta pessoal naquela rede social.