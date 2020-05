Conselho de Disciplina julga improcedente acusação de racismo contra FC Porto

© Filipe Amorim/Global Imagens

Por Lusa/TSF 19 Maio, 2020 • 20:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol decidiu esta terça-feira "julgar improcedente" a acusação de racismo levantada contra o FC Porto, pelo comportamento de adeptos portistas dirigidos a um jogador do Moreirense.

Em causa estava um processo disciplinar, levantado pelo CD com base no relatório das forças de segurança, devido a alegados insultos racistas dirigidos pelos adeptos azuis e brancos a Abdu Conté, numa vitória forasteira dos dragões líderes da I Liga, por 4-2, em jogo da 16.ª jornada do campeonato, disputado a 10 de janeiro.

O processo foi arquivado parcialmente e julgada improcedente a acusação, pelo que o FC Porto é absolvido de qualquer castigo.