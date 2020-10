"Continuaremos fiéis à nossa história." Luís Filipe Vieira apresenta lista com Rui Costa e Moniz

Rui Costa vai assumir um cargo na direção encarnada, se Vieira vencer as eleições © Gerardo Santos/Global Imagens

Luís Filipe Vieira apresentou oficialmente a recandidatura à presidência do Benfica. O atual líder encarnado convidou Rui Costa para a direção, e mantém José Eduardo Moniz como vice-presidente.

Perante apoiantes, Luís Filipe Vieira recordou os 17 anos como presidente do Benfica e lembrou as "dificuldades que o clube teve de superar" nos primeiros anos de mandato.

"A nossa história é de superação, resistência, caráter e de querer. Continuaremos fiéis à nossa história", garante.

Se vencer as eleições, Vieira garante que Rui Costa, atual administrador da SAD, não vai ser remunerado pelo cargo de vice-presidente e assumiu que o internacional português trabalha "graciosamente no Benfica".

"Sabe o que foi feito, sabe de onde viemos e para onde vamos, sabe o que queremos e o que projetamos para o futuro do Benfica. Eu represento o presente, o Rui representa o futuro", lançou Vieira.

Rui Costa, que voltou ao clube como jogador já com Viera na presidência, assumiu que "tem de haver memória e gratidão pelo percurso de Luís Filipe Vieira à frente do Benfica".

"Nem sempre estivemos de acordo em tudo, mas sempre estivemos pelo bem do Benfica", afirmou o antigo jogador.

O antigo ministro da Administração interna, Rui Pereira, é o candidato a presidente da Assembleia Geral pela lista de Vieira. Fonseca Santos, "testemunha das dificuldades", será o futuro presidente do Conselho Fiscal em caso de vitória a 30 de outubro.

O responsável elogiou a diversidade dos vários nomes que o acompanham, afirmando que parte para estas eleições "com a mesma ambição e a mesma determinação" que tinha em 2003, mostrando-se confiante em nova vitória nas urnas.

Vieira criticou ainda os adversários eleitorais, frisando que "não basta invocar o futuro como argumento eleitoral", já que "o futuro não é o que se promete, mas sim o que se conquista" e "o futuro não se alcança com tiradas demagógicas ou títulos de jornais".

A lista do atual presidente encarnado conta ainda com Jaime Antunes, antigo candidato à presidência do Benfica contra Luís Filipe Vieira. A direção fica concluída com Varandas Fernandes, Domingos d'Almeida Lima, Fernando Tavares, Sívio Cervan e Rui Vieira do Passo.

As eleições para a presidência do Benfica estão marcadas para 30 de outubro e contam com quatro candidatos: Luís Filipe Vieira, João Noronha Lopes, Rui Gomes da Silva e Bruno Costa Carvalho.