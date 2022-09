Controlo Financeiro: UEFA ameaça excluir FC Porto das provas europeias, dragões negam incumprimento

© Jean-Christophe Bott/EPA

O Comité de Controlo Financeiro dos Clubes da UEFA (CFCB, sigla em inglês) anunciou, esta sexta-feira, que o FC Porto "falhou ligeiramente" as regras do fair play financeiro, ameaçando os azuis e brancos com a exclusão das competições europeias e o pagamento de uma multa de 100 mil euros.

"A Primeira Câmara decidiu impor uma multa de 100 mil euros e excluir o clube da próxima competição de clubes da UEFA para a qual se apure nas três próximas temporadas, a não ser que o resultado do ponto de equilíbrio agregado para os anos financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 corresponda aos requisitos", pode ler-se no comunicado da UEFA.

Os dragões já reagiram, em comunicado, e garantem ter superado as "metas estabelecidas" pela instituição que regula o futebol europeu.

"Tendo em conta os bons resultados da época finda, a FC Porto, SAD congratula-se por poder informar que já conseguiu superar as metas estabelecidas pelo acordo, o que será formalmente transmitido às instâncias competentes no próximo mês de outubro", anunciou o emblema azul e branco.

O Santa Clara também é visado no comunicado da UEFA. Os açorianos também foram avisados por uma "violação menor" e terão de pagar uma multa de dez mil euros, "a não ser que o resultado do ponto de equilíbrio do agregado dos anos financeiros de 2019, 2020, 2021 e 2022 corresponda aos requisitos".

O incumprimento desses "requisitos de equilíbrio" levou o Comité de Controlo Financeiro da UEFA a chegar a acordo com oito emblemas estrangeiros infratores do regime de fair play financeiro para o pagamento de um total de 172 milhões de euros (ME) em coimas.

O campeão francês Paris Saint-Germain foi condenado a pagar 65 ME, dos quais 10 ME serão liquidados na íntegra, enquanto os restantes 55 ME ficam retidos em consonância com o cumprimento por parte do clube dos objetivos definidos no acordo de liquidação.

A UEFA sancionou ainda os italianos da Roma (35 ME), do Inter de Milão (26 ME), da Juventus (23 ME) e do AC Milan (15 ME) e os turcos do Besiktas (quatro ME), para além dos franceses do Marselha e do Mónaco, ambos condenados a liquidar dois ME cada.