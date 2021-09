Convocatória de Fernando Santos. Matheus Nunes pode estrear-se na seleção

O selecionador nacional deve apresentar mais novidades © Patrícia de Melo Moreira/AFP

O selecionador nacional começa a revelar as escolhas a partir das 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras. Vão ser esses jogadores que vão estar em prova com Portugal no Estádio Algarve, frente ao Qatar, em 9 de outubro, num jogo de preparação. Depois frente à seleção luxemburguesa, no dia 12, em partida a contar para a fase de apuramento do Mundial 2022.

A chamada de Matheus Nunes deve ser a grande novidade na lista de Fernando Santos. O jogador do Sporting, que assim deve estrear-se nos eleitos, depois de já ter revelado que escolheu representar a equipa portuguesa, em detrimento da seleção brasileira.

Mas o selecionador nacional deve apresentar mais novidades relativamente à última convocatória, devido às lesões dos sportinguistas Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, mas também as dúvidas relacionadas com a condição física de Pepe e Otávio, do FC Porto.

A seleção portuguesa lidera o Grupo A de qualificação para o Mundial 2022 no Qatar. Portugal tem 13 pontos, mais dois do que o segundo classificado, a Sérvia que tem 11 pontos. O Luxemburgo está no terceiro lugar seis pontos, à frente de República da Irlanda que tem dois pontos e o Azerbaijão no último lugar com apenas um ponto.