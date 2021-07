COP e Sporting congratulam judoca Jorge Fonseca pelo bronze em Tóquio

Jorge Fonseca já tem a medalha de bronze © AFP

Por Lusa 29 Julho, 2021 • 12:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Comité Olímpico de Portugal (COP) e o Sporting congratularam esta quinta-feira o judoca Jorge Fonseca pela conquista da medalha de bronze na categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, a primeira da comitiva lusa no Japão.

"Jorge Fonseca é medalha de bronze. Parabéns Jorge! É a primeira medalha de Portugal nesta edição dos Jogos Olímpicos", pode ler-se na página do COP, no Twitter.

Na mesma rede social, o Sporting, clube que o judoca representa, também assinalou a conquista: "O nosso leão conseguiu a primeira medalha para Portugal nos Jogos Olímpicos."

Rivalidades à parte, o Benfica fez questão de felicitar Jorge Fonseca, o mesmo sucedendo com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), que destacou o momento de "orgulho para o nosso país".

O judoca Jorge Fonseca conquistou o bronze na categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao bater o canadiano Shady Elnahas por waza-ari, alcançando a 25.ª medalha do deporto português em Jogos Olímpicos.

Depois de dois títulos mundiais, os primeiros da história do judo português, e uma medalha de bronze em Europeus, o atleta do Sporting, que no Rio2016 tinha sido 17.º, garantiu a sua primeira medalha olímpica, ao pontuar para waza-ari a 39 segundos do fim.

Portugal passou a contar quatro medalhas de ouro, oito de prata e 13 de bronze, três das quais no judo, por Telma Monteiro (-57 kg) no Rio2016, e Nuno Delgado (-81 kg) em Sydney2000, e, agora, Jorge Fonseca em Tóquio.

Devido à pandemia de covid-19, a 29.ª edição dos Jogos Olímpicos de verão foi adiada para este ano, decorrendo até 08 de agosto, em Tóquio.