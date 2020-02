Coronavírus leva FIFA a transferir reunião da Comissão Executiva para Zurique

Gianni Infantino, presidente da FIFA © Alessandro Della/EPA

A FIFA transferiu a reunião da sua Comissão Executiva, agendada para março, de Assunção, no Paraguai, para Zurique, na Suíça, devido a receios com o novo coronavírus, anunciou esta terça-feira o organismo que rege o futebol mundial.

Inicialmente, os 37 membros do executivo iriam reunir-se na capital do Paraguai nos dias 20 e 21 de março, mas a FIFA optou por cancelar a deslocação até Assunção e mudou o encontro para a sua sede, com a possibilidade de participação através de videoconferência.

A secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, explicou que o organismo decidiu alterar o local da reunião por causa de receios com a propagação do coronavírus, mas também por questões logísticas e financeiras. A Comissão Executiva da FIFA reúne-se habitualmente três vezes por ano e, desde que Gianni Infantino assumiu a presidência, em 2016, esses encontros aconteceram sempre em países diferentes.

Ruanda, Índia e Colômbia são alguns dos países que já receberam o encontro. O número de mortos devido ao Covid-19 na China continental subiu esta terça-feira para 1.868, ao mesmo tempo que foram registados 1.886 novos casos de infeção, num total de 72.436 infetados.

Além de 1.868 mortos na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan. Embora cerca de 30 países tenham casos diagnosticados com Covid-19, a China regista perto de 99% do total global de infetados.