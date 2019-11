"Correu bem." André Gomes já foi operado a lesão grave

O futebolista André Gomes foi operado ao tornozelo direito, depois da lesão grave que contraiu no jogo de domingo, frente ao Tottenham. O Everton informou nas redes sociais que a cirurgia "correu bem", embora ainda não se saiba o tempo que o jogador português vai passar no hospital.

O clube de Liverpool indica ainda que a equipa médica espera que o jogador consiga uma recuperação total. André Gomes vai ser acompanhado de perto pelos médicos do Everton.

Por fim, o clube deixa um sentido agradecimento aos adeptos, por todas as mensagens dirigidas ao jogador.

| A positive update on @aftgomes.



On behalf of Andre, we'd like to thank everybody for their support. #EFC pic.twitter.com/RHuIkOAr8V