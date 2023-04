"Corrigir" falta de "peça central". Sporting vai pedir abertura de instrução do caso Boaventura

Frederico Varandas, presidente do Sporting © Paulo Novais/Lusa

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, anunciou esta segunda-feira que o clube vai pedir a abertura da fase de instrução do caso de César Boaventura, devido à falta de acusação de Luís Filipe Vieira e da Benfica SAD.

"Com todo o respeito que o Ministério Público nos merece, nós não concordamos com a acusação. Ou melhor, concordamos com tudo o que está lá, mas falta uma peça central. O MP está acusar o mensageiro, mas não o mentor e beneficiário deste crime organizado. Nós vamos pedir a abertura de instrução deste caso", disse o líder sportinguista em entrevista à Sporting TV.

E especificou: "Nós achamos que neste processo, o mensageiro está acusado e o principal beneficiário, neste caso Luís Filipe Vieira e a Benfica SAD, não está. É um erro que pode ser corrigido."

"O Sporting foi uma das maiores vítimas deste esquema criminoso. É evidente que o Sporting não se contenta e vai lutar na justiça. Isto é um nojo. Um nojo não diferente do Apito Dourado há 20 anos", lamentou o presidente dos leões, prosseguindo: "Há 20 anos tivemos uma das maiores vergonhas do futebol e continuamos a fingir que não existiram. Aquelas escutas são reais e havia um presidente que ainda hoje o é que de viva voz a corromper árbitros com prostitutas. Não há nenhum tribunal que me vai fazer mudar de opinião. Nem que eu seja condenado três vezes. Aquele senhor jamais poderia dirigir o que quer que seja do ponto de vista desportivo", disse, sem nunca referir o nome de Pinto da Costa.

Frederico Varandas afirma que o Ministério Público "considera que César Boaventura, num hobby pessoal, gaste 480 mil euros para a sua equipa ganhar".

O presidente leonino também abordou o caso E-Toupeira. "Paulo Gonçalves é condenado por corromper funcionários judiciais. Paulo Gonçalves era assessor jurídico, participava em reuniões da Liga. Uma das justificações do MP é que Boaventura não era funcionário do Benfica. Paulo Gonçalves nem isso", referiu.

"Além do E-Toupeira, há um caso que ainda não foi julgado que é o caso do Saco Azul. Temos um clube que tem um esquema de falsas faturas para libertar um milhão de euros em cash. Depois há pagamentos dessas empresas a um árbitro. (...) O Benfica vai ser acusado por evasão fiscal, mas para que é que um clube precisa de um milhão de euros em cash?", questionou o presidente do Sporting.

E comparou com um caso internacional: "Ainda agora, em Itália, a Juventus perdeu 15 pontos por evasão fiscal e todos os administradores suspensos."

"O que me custa é que passados 20 anos estamos a ver passar pelos pingos da chuva outro caso vergonhoso", afirmou Frederico Varandas.

O presidente do Sporting garante que o clube é assistente em todos os processos, exceto o Saco Azul, já que "o processo é apenas de evasão fiscal".

Questionado sobre se Rui Costa é diferente de Luís Filipe Vieira, Varandas não é taxativo, mas tem uma crença: "Eu acredito que o presidente Rui Costa não estivesse envolvido e não sabia do que se passava. Mas agora sabe. Muito mais importante do que dizemos é o que fazemos. Não basta dizer que somos diferentes, temos de mostrar que somos diferentes. (...) Discordo do presidente Rui Costa quando veio apelar a todos os benfiquistas a manterem-se imunes a este ruído exterior. Não é ruído exterior. É ruído bem interior."

Sobre a arbitragem, o presidente do Sporting considera que atualmente "está muito melhor" e lembra casos antigos.

"Um vice-presidente do Conselho de Arbitragem, Ferreira Nunes, foi tribunal como testemunha do E-Toupeira e admitiu que recebeu bilhetes para ir ver o Dortmund-Benfica e que Paulo Gonçalves lhe pagou o hotel e achou normal", recordou.

E atirou: "Isto demonstra o estado de podridão que era o nível de dirigismo na arbitragem. Eu acredito que os árbitros eram muito vítima do Conselho de Arbitragem."

Frederico Varandas também abordou o ponto de vista desportivo da presente época, lamentando a "falta de regularidade" no início da época, o que arredou o Sporting das contas do título e deixou um elogio ao Benfica.

"Temos um líder que tem sido muito competente. É um justo líder. Foi muito regular. Mesmo em jogo que joga menos bem, ganha", disse.

O presidente do Sporting destacou os jogos grandes da época, relevando as vitórias sobre Tottenham e Arsenal, e ainda o empate com o Benfica.

Por fim, abordou as contas do clube: "Hoje estamos muito mais confortáveis. Não é por acaso que as cinco maiores vendas da história do clube foram feitas neste mandato."

A entrada na Liga dos Campeões, que Varandas diz que seria "justa", é importante para as contas da próxima temporada e, caso não entre, terá de "ter maiores receitas de vendas de jogadores".