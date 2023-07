Costa otimista e sublinha "emoção" do primeiro jogo da seleção feminina de futebol

© AFP

O primeiro-ministro salientou este domingo a emoção do primeiro jogo da seleção feminina de futebol no campeonato do mundo e mostrou-se otimista com o jogo, referindo, contudo, que independentemente deste, a seleção já deixou a sua marca na história.

Falando aos jornalistas antes do início do jogo em que Portugal defronta os Países Baixos, António Costa salientou a "grande emoção" que este representa "para todos nós" já que é a primeira vez o país vai ter a "seleção feminina a disputar um mundial" .

Acentuando o seu lado otimista, o primeiro-ministro afirmou partir para este primeiro jogo com "enorme otimismo" e manifestou esperança de que "o jogo seja tão emocionante" e "disputado" como foi o último em que a seleção nacional defrontou os Países Baixos, há um ano, mas que "desta vez o 3-2 seja para o nosso lado".

"Foi muito difícil chegar aqui, foi num penálti depois já dos 90 minutos no último jogo do 'play-off', mas isso demonstra que o futebol é mesmo assim. Apesar de termos um grupo muito difícil, onde está a atual campeã do mundo [EUA] e a vice-campeã do mundo [Países Baixos], mas seguramente as 'navegadoras' se vão bater para que possamos ter um ótimo resultado", afirmou António Costa.

"Vamos ver o jogo e torcer por Portugal e esperemos que passemos aos oitavos de final". disse, lembrando que neste campeonato do mundo Portugal vai ter de se habituar que "agora o futebol é às 08h30 da manhã".

António Costa referiu que esta segunda-feira toma o pequeno-almoço com as jogadoras da seleção feminina de futebol e que nesse momento vai "dar-lhes os parabéns, porque qualquer que seja o resultado, a viragem histórica está feita".

O primeiro-ministro apontou o "caminho rápido" que a seleção feminina de futebol fez até chegar a um campeonato do mundo, salientando que "independentemente de qual seja o resultado isto já marca muita diferença", porque "significa a grande maturidade que o futebol passou a ter junto também das mulheres é um sinal muito significativo para a igualdade de género e perceber que não há mesmo nenhuma atividade que esteja vedada e onde não possam ter todos oportunidade de jogar".

A seleção nacional feminina de futebol estreia-se este domingo no campeonato do mundo da modalidade, que decorre até 20 de agosto, num jogo em que defronta a seleção dos Países Baixos no Dunedin Stadium.

A deslocação do primeiro-ministro foi anunciada através de uma nota do seu gabinete em que era referido que "perante o apuramento inédito da seleção feminina para o mundial de futebol, o primeiro-ministro comprometeu-se a estar presente no primeiro jogo da equipa portuguesa no mundial, sinalizando assim a importância desta modalidade".