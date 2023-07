Costa saúda triunfo de Portugal no Mundial feminino e deseja "força" para jogo com os EUA

Telma Encarnação e Kika Nazareth fizeram os golos da vitória portuguesa © Saeed Khan/AFP

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou esta quinta-feira a seleção feminina de futebol, que conseguiu o primeiro triunfo em Mundiais, e desejou força para o próximo jogo, decisivo para a passagem aos oitavos de final da competição.

"As navegadoras continuam a fazer história. Parabéns às jogadoras e à equipa técnica pela vitória de hoje, a primeira de Portugal num Mundial feminino. Força para o próximo jogo", escreveu António Costa na rede social Twitter.

A seleção portuguesa feminina, orientada por Francisco Neto, conseguiu hoje a sua primeira vitória num Mundial de futebol, ao derrotar o Vietname, por 2-0, mantendo-se na luta pelo apuramento para os oitavos de final.

Em Hamilton, na Nova Zelândia, na segunda jornada do Grupo E, Telma Encarnação fez, aos sete minutos, o primeiro golo de Portugal em Mundiais, e Kika Nazareth fez o segundo, aos 21.

Com este triunfo, Portugal soma três pontos, menos um do que os campeões mundiais Estados Unidos, que defrontam a equipa das 'quinas' na última jornada, agendada para terça-feira, e do que os Países Baixos, vice-campeões, enquanto o Vietname, sem pontos, já está eliminado.