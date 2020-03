Covid-19 "interrompe" apuramento de Rui Bragança para Tóquio2020

Rui Bragança, lutador olímpico português de taekwondo © DR

Por Miguel Jorge Fernandes e Tiago Santos 23 Março, 2020 • 18:18 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

São muitos os atletas com dificuldades em treinar, em manter a forma ou mesmo concluir o apuramento para os Jogos Olímpicos 2020. Rui Bragança, lutador olímpico português de taekwondo, explica à TSF que esta não é uma situação fácil de gerir.

O atleta já liderou o ranking mundial, foi campeão europeu por duas vezes e esteve nos Jogos Olímpicos Rio2016. Tinha uma prova de apuramento para os Jogos Olímpicos a 18 de abril, mas foi deslocalizada para a Rússia e depois novamente adiada, agora sem data definida.

Em entrevista à TSF, Rui Bragança revela que vai treinando em casa, mesmo sem parceiro de treino, "agora resta aguardar e esperar que tomem a melhor decisão, eles saberão porque estão a demorar este tempo todo para decidir, mas é certo que não sabemos bem para o que estamos a treinar", salienta o atleta português.

Rui Bragança terminou o curso de medicina e está à espera de colocação para o regime de internato, mas a situação dos Jogos Olímpicos deixou também este lado da vida do atleta em espera, "ia começar em setembro a nova fase da carreira profissional, mas como não sabemos do adiamento, ou não dos Jogos, tenho que estar à espera", diz Rui Bragança.

Até lá o atleta de taekwondo diz na entrevista à TSF, que também quer ajudar no combate à Covid-19, por isso inscreveu-se numa linha de apoio telefónico para profissionais de saúde e espera conciliar este serviço com as 3 horas de treino diário, "apesar de ainda não ter sido chamado, acredito que deverá ser em breve, até porque esta situação não deve ficar resolvida assim tão rapidamente".