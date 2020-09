Covid-19 obriga ao cancelamento do jogo entre Sporting e Nápoles

© André Vidigal/Global Imagens

O jogo do Sporting frente ao Nápoles, a contar para o Troféu Cinco Violinos, foi cancelado, apurou a TSF. Em causa, os três jogadores dos leões infetados com Covid-19. O clube comunicou no seu site que o confronto foi "cancelado por indicação da Direção-Geral da Saúde por não estarem reunidas as condições necessárias para a realização do jogo".

Foi feita uma "avaliação de risco, face a resultado obtido em teste de pesquisa de SARS-CoV-2". O Sporting não revelou a identidade dos atletas que testaram positivo este sábado, adiantando apenas que os futebolistas estão em isolamento e assintomáticos.

Todo o plantel e equipa técnica do Sporting realizou na manhã de domingo novos ​​​​​​​testes à Covid-19, aguardando-se os resultados das análises.

A nona edição do Troféu Cinco Violinos estava marcada para este domingo às 19h30.

* Atualizada às 18h43

