Covid-19: primeiro caso positivo no Eintracht Frankfurt

© Armando Babani/EPA

Por TSF/Lusa 19 Março, 2020 • 23:34 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Eintracht de Frankfurt, equipa da I Liga alemã de futebol, na qual alinham os internacionais portugueses Gonçalo Paciência e André Silva, anunciou no seu 'site' oficial o primeiro caso positivo da covid-19, mas sem revelar a sua identidade.

O clube germânico informou que o jogador em causa apresentou queixas e sintomas compatíveis com a doença e que foi sujeito a testes que deram um resultado positivo, razão pela qual todos os jogadores, equipa técnica e funcionários com contacto próximo do plantel serão sujeitos aos mesmos exames e a uma quarentena obrigatória de 14 dias.

"Infelizmente, isto acontecer era, provavelmente, uma questão de tempo, mas iremos superar esta situação difícil. É algo que pode afetar a todos. Perante a evolução dos acontecimentos, apelo mais uma vez a todos que assumam a sua responsabilidade e fiquem em casa", disse Fredi Bobic, membro do Conselho de Administração do Eintracht.

No Eintracht de Frankfurt alinham dois pontas de lança portugueses, Gonçalo Paciência e André Silva, este emprestado pelo AC Milan, além do antigo ponta de lança do Sporting, o holandês Bas Dost.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 235 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 9.800 morreram.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 177 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.