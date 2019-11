CR1000: a carreira de Cristiano Ronaldo em números

© Paulo Novais/Lusa

1: Golos nos Jogos Olímpicos (Atenas2004).

2: Jogos e golos na Supertaça Europeia.

3: Golos na Liga das Nações (dois jogos).

4: Botas de Ouro e vitórias no Mundial de Clubes.

5: Vitórias na Liga dos Campeões e de eleições como o melhor do Mundo.

6: Vitórias em campeonatos nacionais (três em Inglaterra, dois em Espanha e um em Itália).

7: Número de épocas em que foi melhor marcador da Liga dos Campeões.

8: Jogos no Mundial de clubes (sete golos).

9: Jogos em Supertaças nacionais (cinco golos).

10: Jogos com Sporting e FC Porto (quatro golos).

12: Jogos na Taça da Liga inglesa (quatro golos).

13: Número de eleições para a Equipa do Ano da UEFA e da FIFPro.

15: Vitórias com o Atlético de Madrid e derrotas com o FC Barcelona.

17: Jogos em fases finais do Mundial (sete golos).

18: Total de jogos pelas seleções olímpica, sub-21 e sub-20 (seis golos).

21: Jogos em fases finais do Europeu (nove golos).

22: Golos na Taça do Rei (30 jogos).

23: Golos ao Getafe (14 jogos).

24: Jogos com seleções campeãs do Mundo (quatro golos).

25: Jogos na I Liga portuguesa (três golos).

26: Jogos na Taça de Inglaterra (13 golos).

27: Golos ao Sevilha (18 jogos).

27: Golos em qualificação para Europeus.

28: Golos às Equipas do 'top 6' de Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham).

30: Golos em qualificação para Mundiais.

31: Jogos pelo Sporting (cinco golos).

33: Jogos com o FC Barcelona (18 golos).

34: Jogos com o Atlético de Madrid (25 golos).

37: Golos em taças nacionais.

38: Jogos de qualificação para Mundiais.

40: Jogos na Serie A (26 golos).

47: Jogos particulares pela seleção 'AA' (17 golos).

56: Jogos pela Juventus (34 golos).

61: Jogos em taças nacionais.

69: Jogos e golos na época 2011/12 e golos em 2013.

71: Jogos em 2012.

79: Jogos com as Equipas do 'top 6' de Inglaterra (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham).

84: Golos na Premier League.

95: Golos pela seleção AA.

118: Golos pelo Manchester United.

128: Golos na Liga dos Campeões.

146: Total de derrotas.

162: Jogos pela seleção 'AA'.

170: Jogos na Liga dos Campeões.

188: Total de empates.

196: Jogos na Premier League.

292: Jogos pelo Manchester United.

312: Golos na Liga espanhola (292 jogos).

425: Golos em campeonatos nacionais da primeira divisão.

438: Jogos pelo Real Madrid.

451: Golos pelo Real Madrid.

553: Total de jogos em campeonatos nacionais da primeira divisão.

608: Golos em clubes.

665: Total de vitórias.

709: Total de golos marcados.

819: Jogos em clubes.

999: Total de jogos na carreira de profissional/sénior.

2016: Ano da conquista do campeonato da Europa.

2019: Ano da conquista da Liga das Nações.