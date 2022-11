"Cresci a ver o Cristiano jogar." António Silva só quer "aproveitar ao máximo" experiência no Catar

António Silva, jovem defesa central português © Manuel de Almeida/EPA

António Silva foi convocado pela primeira vez para a seleção A com apenas 19 anos. A treinar e jogar ao lado de jogadores de "enormíssima qualidade" como Cristiano Ronaldo, Pepe e Rúben Dias, o jovem internacional português só quer "aprender ao máximo".

"Não estava à espera de estar aqui hoje, a falar na seleção A, mas muita coisa mudou na minha vida nos últimos meses e estou a tentar aproveitar ao máximo. Cresci já a ver o Cristiano jogar, não me lembro de ver futebol sem o Cristiano. É um grande exemplo, vou tentar aprender ao máximo com ele porque só assim é que vou ficar melhor jogador", acrescentou António Silva.

Para o defesa central, o jogo de preparação para o Mundial com a Nigéria, esta quinta-feira, vai ser um bom teste para o Catar.

"Tem características muito parecidas com as equipas que vamos encontrar e será uma boa forma de preparar a fase de grupos", defende o jovem defesa encarnado.

Questionado sobre como mantém os pés no chão, com tudo de bom que lhe tem acontecido na carreira, o jogador afirmou que é possível graças à educação que sempre recebeu da família.

"Acho que é algo que é muito meu. Sempre fui educado assim pela minha família. Sou um rapaz muito humilde e mesmo que muita coisa me passe ao lado há certamente coisas que me chegam aos ouvidos, porque é impossível não chegarem. Mas vem da educação dos meus pais: sempre fui educado assim e vou continuar sempre assim", acrescentou.

O jogo de preparação entre Portugal e a Nigéria, de José Peseiro, está agendado para quinta-feira, às 18h45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial 2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.