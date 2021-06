Cristiano Ronaldo a um hat-trick do recordista mundial Ali Daei

© Alex Pantling/AFP

O futebolista português Cristiano Ronaldo está a um hat-trick de igualar o iraniano Ali Daei como melhor marcador de sempre por seleções nacionais, depois do 'bis' de terça-feira à Hungria, na estreia lusa no Euro2020.

Com os dois tentos aos magiares, sobre o final do encontro, aos 87 minutos, de grande penalidade, e aos 90+2, ambos 'oferecidos' por Rafa, Ronaldo soma 106 e tem em 'mira' o recorde, em vésperas do encontro com a Alemanha, no sábado.

No Estádio Allianz Arena, em Munique, o 'capitão' da formação das 'quinas', de 36 anos, tem, assim, a primeiro possibilidade 'real' - podia tê-lo conseguido com cinco golos à Hungria - de conseguir mais um recorde.

Cristiano Ronaldo totaliza 106 golos, 11 dos quais em fases finais do Europeu, sendo, desde o 'bis' aos magiares, o melhor marcador histórico em fases finais, com mais dois golos do que o francês Michel Platini, que marcou nove em 1984.

Na época 2020/21, Ronaldo soma 43 golos, em 56 jogos -- 36 pela Juventus, em 44 jogos, e sete pela seleção lusa, em 12 --, para um total de 787 tentos, nos 1.090 embates oficiais que cumpriu desde que se tornou profissional em 2002/03.

O encontro entre Portugal e a Alemanha, da segunda jornada do Grupo F do Euro2020, está marcado para sábado, pelas 18:00 locais (17:00 em Lisboa), no Allianz Arena, em Munique.