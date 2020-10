Cristiano Ronaldo continua infetado e falha jogo com Barcelona

© Mário Cruz/EPA

O internacional português Cristiano Ronaldo testou positivo à Covid-19 pela terceira vez, avança o jornal italiano Gazzetta dello Sport.

O novo teste positivo do jogador da Juventus tira-o da partida desta quarta-feira, contra o Barcelona de Leo Messi e Francisco Trincão, a contar para a Liga dos Campeões.

A publicação italiana dá conta de que Cristiano Ronaldo fez dois testes esta terça-feira que acabaram por confirmar a continuação do estado de infeção.

O capitão da seleção portuguesa está em isolamento desde 13 de outubro, data em que testou positivo à Covid-19 na Cidade do Futebol, em Oeiras, durante o estágio da seleção portuguesa.

No dia seguinte voltou a Turim num avião-ambulância privado, não tendo participado na vitória (3-0) de Portugal diante da Suécia, no encontro da quarta jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

A 15 de outubro, o ministro italiano do desporto, Vincenzo Spadafora, disse que o futebolista internacional português Cristiano Ronaldo pode ter violado o protocolo de Covid-19, ao vir para Portugal e ao regressar a Itália infetado pelo novo coronavírus.