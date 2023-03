Cristiano Ronaldo é agora recordista isolado de jogos e golos por seleções

© Rodrigo Antunes/EPA

Por Lusa 23 Março, 2023 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Cristiano Ronaldo passou esta quinta-feira a liderar isolado a lista dos futebolistas mais internacionais de sempre, com 197 jogos, ao ser escolha inicial de Roberto Martínez no duelo de Portugal com o Liechtenstein, na caminhada rumo ao Euro 2024.

Depois de ter perdido a titularidade para o benfiquista Gonçalo Ramos na fase final do Mundial 2022, Ronaldo recuperou-a agora com a chegada do treinador espanhol, que sucedeu a Fernando Santos, entretanto empossado como selecionador da Polónia.

O futebolista luso, de 38 anos, soma em Alvalade o seu 197.º jogo pela seleção nacional AA e, de acordo com os dados oficiais da FIFA, deixa para trás Bader Al-Mutawa, que ficou fora das opções do selecionador do Kuwait, o português Rui Bento, para os embates de março com Filipinas e Tajiquistão.

Ronaldo já estava sozinho no topo da lista dos marcadores por seleções, com 118 golos, após superar os números - por muito tempo considerados 'inalcançáveis' - do iraniano Ali Daei, reforçando ainda mais o seu estatuto no trono dos deuses do futebol.

Caso continue nas escolhas de Roberto Martínez, Ronaldo tem tudo para se tornar o primeiro jogador a chegar aos 200 jogos por um país e reforçar ainda mais o estatuto de melhor marcador, embora o argentino Lionel Messi, dois anos e meio mais novo e eterno rival do português, possa representar uma 'ameaça'.

O capitão da seleção argentina, que recentemente festejou a conquista do Campeonato do Mundo, leva 172 jogos pelos sul-americanos (é 13.º na lista mundial) e 98 golos, que o colocam no terceiro lugar dos marcadores.

Ronaldo estreou-se pela seleção portuguesa em 20 agosto de 2003, num particular frente ao Cazaquistão (1-0), em Chaves, sob o comando do brasileiro Luiz Felipe Scolari, e chegou à marca dos 100 jogos em 16 outubro de 2012, perante a Irlanda do Norte, no Porto, no caminho para o Mundial 2014, no Brasil.

A seleção portuguesa de futebol defronta o Liechtenstein, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em encontro da primeira jornada do Grupo J de apuramento para o Europeu de 2024.

Jogadores com mais jogos e golos por seleções:

Jogos

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 197

2. Bader Al-Mutawa (Kuwait) - 196

3. Ahmed Hassan (Egito) - 184

4. Ahmed Mubarak (Omã) - 183

5. Sérgio Ramos (Espanha) - 180

Golos

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) - 118 golos

2. Ali Daei (Irão) - 109

3. Lionel Messi (Argentina) - 98

4. Ferenc Puskás (Hungria) - 84

5. Sunil Chhetri (Índia) - 84