Cristiano Ronaldo e Rúben Dias no onze do ano da FIFA

Por Rui Oliveira Costa 17 Janeiro, 2022 • 19:28

Os portugueses Cristiano Ronaldo e Rúben Dias entraram no onze do ano de 2021 para a FIFA e para o Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro). Bruno Fernandes também estava entre os 23 nomeadow, mas não entrou na equipa.

Um duo ! Rúben Dias e Cristiano Ronaldo estão no ' 1⃣1⃣ ! #VamosComTudo #TeamPortugal #TheBest pic.twitter.com/hrE8WJLr9T - Portugal (@selecaoportugal) January 17, 2022

O jogador do Machester City é acompanhado por David Alaba, do Real Madrid, e Leonardo Bonucci, da Juventus, na defesa da equipa do ano.

Já Cristiano Ronaldo figura nos quatro avançados do onze formado em 3-3-4. Lionel Messi, Haaland e Robert Lewandowski são os outros atacantes.

O guarda-redes da equipa é o italiano Gianluigi Donnarumma e os médios são Jorginho, N'Golo Kanté e Kevin De Bruyne.

THIS is the 2021 Men"s FIFA FIFPRO #World11



By the players, for the players.@FIFAWorldCup pic.twitter.com/i0dYe7KUwI - FIFPRO (@FIFPRO) January 17, 2022

Onze do ano da FIFA e FIFPro: Donnarumma; Bonucci, Rúben Dias, Alaba; Jorginho, Kanté, De Bruyne; Lionel Messi, Haaland, Robert Lewandowski e Cristiano Ronaldo