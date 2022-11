"Caso Cristiano está encerrado." O "ambiente excelente" da seleção e o "sonho" de Ronaldo em vencer o Mundial

Por Carolina Quaresma 21 Novembro, 2022 • 06:59 Partilhar este artigo Facebook

O capitão da seleção nacional desvaloriza as polémicas e afirma que o "caso Ronaldo está encerrado". Em conferência de imprensa no Catar, Cristiano Ronaldo garante que o ambiente na seleção é "excelente" e admite que ganhar o Mundial "seria o sonho".

"O ambiente na seleção é excelente, não há problemas, estamos todos de corpo e alma na seleção. O grupo está blindado", diz Ronaldo, sublinhando que não há "polémicas" entre ele e Bruno Fernandes ou Cancelo.

"Já estou habituado, tudo o que gira em volta do Cristiano gera sempre conversas e debates", afirma.

Cristiano Ronaldo fez ainda o pedido especial aos jornalistas presentes na sala de imprensa: "Quando vierem outros jogadores [às conferências de imprensa], falem da competição, não lhes perguntem constantemente sobre o Cristiano. O caso Cristiano está encerrado. Perguntar sempre sobre o Cristiano é chato. Por exemplo, se me perguntassem sobre o Rafa, eu não respondia. Não façam perguntas sobre o Cristiano, perguntem sobre eles e a seleção."

Relativamente à entrevista que deu a Piers Morgan, Ronaldo considera que "não vai influenciar naquilo que a seleção quer". "É fácil opiniar, escrever sobre mim. Toda a gente me conhece, sabem o que sou, o que penso, não serão influenciados por aquilo que outros dizem ou escrevem."

O internacional português refere que o "grupo está confiante, unido". "Todos querem jogar, a ambição está muito alta, não tenho dúvida nenhuma que este episódio não vai abalar com o plantel."

Cristiano Ronaldo é "um jogador ambicioso" e "adoraria ganhar esta competição": "Era um sonho para mim, é possível, vamos ver, espero que todas as energias estejam do nosso lado." "Estamos aqui com esse objetivo", garante.

O mundial "será a competição mais importante", mas Ronaldo afirma que "se não ganhasse mais nenhum troféu na minha carreira, estaria orgulhoso daquilo que fiz".

"Acredito que a seleção tem um potencial enorme", adianta o capitão luso, sublinhando que "é possível" vencer o Mundial no Catar. "Há que pensar com calma, pensar no primeiro jogo contra o Gana que, na minha opinião, é o mais difícil."

Questionado pela TSF, Ronaldo defende que "esta geração da seleção é muito boa, com um potencial enorme e a exigência é muito grande". "Se acreditamos que somos os melhores temos de mostrar dentro de campo", sustenta.

Este será o quinto Mundial para Cristiano e, por isso, o atleta diz que "a pressão é quase sempre a mesma". "Não sou perfeito, mas sinto-me capacitado para assumir as pressões quando tenho que assumir."

Ronaldo poderá bater o recorde de Eusébio e tornar-se no jogador português com mais golos marcados em Mundiais. "Não sigo os recordes, os recordes é que me seguem."

A equipa das quinas realiza esta segunda-feira o terceiro treino no Catar, onde deverão estar presentes todos os convocados por Fernando Santos.

Tal como aconteceu no domingo, o selecionador luso deverá ter à disposição todo o grupo, a três dias do primeiro embate na poule, diante do conjunto africano, no Estádio 974, em Doha, às 19h00 locais (16h00 em Lisboa).

Depois de defrontar o Gana, na quinta-feira, Portugal mede forças com o Uruguai, em 28 novembro, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arrancou no domingo e termina em 18 de dezembro.