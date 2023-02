Cristiano Ronaldo faz duas assistências na vitória do Al-Nassr. Veja os golos

Cristiano Ronaldo © Fayez Nureldine/AFP

O Al-Nassr venceu esta sexta-feira o Al-Taawon, por 2-1, num encontro da 17.ª jornada da Liga saudita de futebol, no qual o português Cristiano Ronaldo fez os dois passes para os golos do líder da prova.

No Mrsool Park, em Riade, Abdulrahman Ghareeb inaugurou o marcador para o Al-Nassr, aos 17 minutos, após receber um passe longo de Ronaldo, que viria a assistir Abdullah Madu (78), já no segundo tempo, com um toque subtil para uma fácil finalização.

Pelo meio, o espanhol Alvaro Medran tinha restabelecido o empate para a equipa do Al-Taawon, que somou o segundo desaire seguido, e prossegue no quinto posto da classificação, com 30 pontos.

O Al-Nassr lidera o campeonato, com 40 pontos, os mesmos do Al-Ittihad, segundo colocado, e do Al-Shabab, terceiro, que tem mais um jogo disputado.

Passe soberbo de Cristiano Ronaldo e frieza de Ghareeb #sporttvportugal #SAUDInaSPORTTV #alnassr #altaawon #betclic #CristianoRonaldo #Ghareeb pic.twitter.com/MFOMWUzc0Z - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) February 17, 2023