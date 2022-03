Cristiano Ronaldo a festejar um dos golos © Andrew Yates/EPA

Por Cátia Carmo com AFP 12 Março, 2022 • 20:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com o hat trick que marcou este sábado, na vitória do Manchester United sobre o Tottenham, Cristiano Ronaldo chegou aos 807 golos marcados em jogos oficiais, superando os 805 do austríaco e checoslovaco Josef Bican, que era considerado o melhor marcador de sempre. Agora, com todos estes golos marcados desde a sua estreia como profissional em 2022, o craque português já pode reivindicar o título de maior goleador da história do futebol.

Ronaldo abriu o marcador este sábado aos 12 minutos de jogo.

Marcou o segundo golo aos 38.

E o terceiro aos 82, depois de o Tottenham ter empatado.

O português bateu a barreira dos 800 golos no início de dezembro, com uma bis diante do Arsenal.

Dos 807 golos, 691 foram marcados ao serviço das equipas em que jogou ao longo da carreia - Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus - e 115 com a camisola da seleção portuguesa, o que também o torna no melhor marcador da história das seleções. Já Pelé reivindicou, no Instagram, ter marcado 1283 golos ao longo da sua carreira, contando com jogos não oficiais. A maioria das fontes, no entanto, afirma que o brasileiro marcou 767 golos em jogos oficiais.

Outra lenda brasileira, o ex-avançado Romário, reivindica ter superado na sua "conta pessoal" a barreira dos mil golos, contando com aqueles que foram marcados em jogos particulares, mas a maioria das fontes atribuem-lhe 772 golos.