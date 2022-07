Cristiano Ronaldo fora da equipa do United para a digressão de pré-época

© Lindsey Parnaby/AFP

O português Cristiano Ronaldo não vai viajar com o Manchester United para a digressão de pré-época que o clube vai fazer na Tailândia e Austrália.

Ausente desde segunda-feira, quando o novo treinador do United, Erik ten Hag, recebeu os jogadores internacionais do clube em Carrington para o início da pré-época, o avançado disse ao clube que estava a lidar com um problema familiar e, esta quinta-feira, continua ausente.

Agora, o avançado está fora do grupo que segue para Banguecoque esta sexta-feira e não há indicações de quando poderá voltar ao clube, sendo que o United defronta o Liverpool na Tailândia na próxima terça-feira, voando depois para a Austrália.

Ainda assim, os red devils garantem que Ronaldo vai fazer parte do plantel desta época, num momento em que se fala do interesse do Chelsea e do Nápoles.

"Cristiano Ronaldo não fará parte do grupo do Manchester United para a nossa digressão de pré-época na Tailândia e Austrália. Foi-lhe concedido um período adicional para tratar de um assunto familiar", disse um porta-voz do clube ao Manchester Evening News. "Cristiano continua sob contrato com o Manchester United por mais uma temporada e não está à venda."

Além de Ronaldo, o técnico dos red devils não vai levar os defesas Phil Jones, que está a seguir "um programa especializado de pré-época", nem Brandon Williams, que tem "um pequeno problema" e continuará a trabalhar em Carrington.

O grupo que segue para estágio

Guarda-redes: David De Gea, Tom Heaton, Nathan Bishop e Matej Kovar;

Defesas: Eric Bailly, Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Luke Shaw, Alex Telles, Axel Tuanzebe, Raphael Varane e Aaron Wan-Bissaka;

Médios: Amad, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Hannibal, Zidane Iqbal, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Charlie Savage e Donny van de Beek;

Avançados: Tahith Chong, Anthony Elanga, Alejandro Garnacho, Anthony Martial, Marcus Rashford e Jadon Sancho.