Cristiano Ronaldo: "Há momentos difíceis de lidar"

Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para demonstrar a sua insatisfação por não ter visto ser validado o golo que daria a vitória a Portugal frente à Sérvia, em Belgrado.

Num post no Facebook, CR7 explica que "ser capitão da seleção de Portugal é um dos maiores orgulhos e privilégios" da sua vida. "Dou e darei sempre tudo pelo meu país", refere o jogador português, que critica o lance em que o árbitro Danny Makkelie não validou um golo limpo, depois da bola ter ultrapassado totalmente a linha de golo.

"Há momentos difíceis de lidar, principalmente quando sentimos que está uma nação inteira a ser prejudicada. Levantar a cabeça e encarar já o próximo desafio", concluiu Cristiano Ronaldo.

Árbitro pediu desculpa

Na conferência de imprensa, o selecionador Fernando Santos revelou que o árbitro holandês lhe pediu desculpa por não ter validado o golo nos descontos da partida.

"O árbitro acabou de me pedir desculpa. Estive na cabine do árbitro, ele disse-me no campo que iria ver as imagens e disse que eu tinha razão e pediu-me desculpa", revelou o treinador. "É a segunda vez no apuramento que me pedem desculpa. Disse lá no campo ao senhor árbitro que tenho grande respeito, mas quer dizer, não é possível", lamentou Fernando Santos.